智崴（5263）董事長歐陽志宏16日表示，明年包括大陸、亞洲和歐美的飛行劇院訂單，共有10套，在全球疫情解封之後的報復性國際旅遊、休閒潮流中，智威未來3年的營運，將是「好，很好，非常好」，如果大陸疫情解禁、生活回復正常，智崴明年營收極有機會回復到疫前2019年的水準。

智嵅16日左台北京華酒舉辦法說會，智崴董事長歐陽志宏指出，全球觀光旅遊業因為新冠疫情「悶」了將近3年，現在開始報復性旅遊，是很正常的反應，包括歐美大型遊樂場，今年營收都比2019年高，大陸今年暑假的大型遊樂場進場人次，也比去年同期高，這是產業的特性。

他說，智崴的營收比重，歐美和亞洲國家合計約55％，將近45％則是來自大陸，今年12月開始，大陸的防疫政策已經轉向解封，預期明年五一長假之後，將迎來新一波的旅遊潮，如果大陸疫情解禁、生活回復正常，加上今年已陸續復甦的歐美市場，智崴明年營收極有機會回復到疫前2019年的水準。

歐陽志宏指出，由於積壓2年的在手訂單已重啟與新訂單的持續湧入，預期智崴營收將從2023年上半年重回年成長趨勢，下半年營收由於大陸解封將有更強大的成長，全年在手訂單將突破歷史新高，2023年將是智崴營收起飛元年，此成長力道可望一路延續至2024與2025年。

他說，自供給面來看，全球科技產業供應鏈庫存調整，有利於智崴取得足夠且價格合理的零組件，輔以全球貨運的日趨順暢，將打造良好的供應鏈環境，另智崴具領導廠商的議價能力，有助智崴出貨與優化成本結構，提升長期營收與獲利成長。

奠基於智崴多年來在頂級飛行劇院的科技領先優勢、以及全球累計達62座多樣化的營運中娛樂系統，歐陽志宏表示，智崴持續蓄積研發能量，陸續推出包含新型態8K 3D LED球幕飛行劇院、與4K LED沉浸式體感模擬座艙等嶄新系統。智崴獨家的沉浸式體感模擬設備具備高營運效率與彈性，未來將取代傳統大型機械式遊樂設備，成為每一座主題樂園的標準配備，於全球多達4,000座主題樂園市場中持續提升滲透率，挹注智崴可持續的長期成長動能。