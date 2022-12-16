台積電（2330）總裁魏哲家繼10月加碼200張之後，再買進台積電200張；同時，還有多位副總齊買進，包括副總李俊賢、張曉強及魯立忠11月都各買台積電5張。

據統計，從9月台積電股價大跌後，台積電高層就發起買股護盤，宣示愛台積電、看好台積電後市的決心，魏哲家是市場最佳指標，連二個月來共買400張。

11月除了上述三位副總李俊賢買進5,329股、張曉強5,000股及魯立忠5,000股之外，還有副總侯永清2,308股、副總葉主輝2,000股、副總吳顯揚1,000股以及副總黃仁昭19股等。