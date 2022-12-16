澳門放寬入境檢疫措施，午夜起，由香港、台灣及外國入境澳門的人士，由5天集中隔離加3天居家隔離，改為5天居家隔離加3天離境限制，稱為「優化5＋3」。新冠病毒感染應變協調中心表示，是因應疫情及配合大陸「新十條」而作出優化。

相關入境人士需持有入境前48小時內核酸檢測陰性證明，並準備適量新冠快速抗原檢測包，毋須預訂澳門的醫學觀察酒店，或預繳核酸檢測費用。入境後，「澳門健康碼」會轉為紅碼，在入境口岸接受一次落地核酸檢測採樣後可以離開。

入境翌日起計連續3日，每天進行快速抗原檢測並上載結果；入境翌日起計第3日上載快速抗原檢測陰性結果後，「澳門健康碼」會轉為黃碼，當天應自行預約社區核酸站進行單樣核酸檢測，否則「澳門健康碼」會轉為紅碼；入境翌日起計第4及第5日，繼續每日進行快速抗原檢測，連續2日快速抗原檢測陰性後，「澳門健康碼」轉為綠碼。

入境澳門後，自入境翌日起計第9天零時前，不能經澳門前往大陸。持中國護照、往來港澳通行證或大陸居民往來台灣通行證等人士，如入境後需前往大陸，可申請逗留期延長至入境翌日起計第9日。

正在酒店隔離的入境人士明日亦可選擇離開酒店、居家隔離，已繳付酒店和核酸檢測費用的人可獲退款。