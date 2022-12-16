校方表示，要以實際行動落實永續發展，讓永續教育種子扎根校園。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中原大學參加今年行政院國家永續發展委員會舉辦的國家永續發展獎評選，榮獲「教育類國家永續獎」殊榮。校方表示，2022年是中原推動環境永續的基準年，已陸續盤查18項永續校園指標，2023年將持續推動永續發展策略，同時宣示2049年達淨零目標，以實際行動落實永續發展，讓永續教育種子扎根校園。

中原大學指出，國家永續發展獎選拔今年創下有史以來最高收件量及得獎單位，可見永續已成社會共同關注議題，全台共134個機關團體報名，經過3階段評選，最終選出10個教育單位、25個企業、6個民間團體及11個政府機關等，共52個得獎單位。

中原大學校長李英明表示，疫情使全球生活產生巨變，社會與經濟動盪，極端氣候造成的天然災害更凸顯環境永續迫不及待，少子化浪潮更促動大學嚴肅思考永續治理機制，他也在創校70年推動教學卓越、特色一流、卓越永續亮點規畫，宣告將落實聯合國SDGs目標，作為校務治理重點。

李英明提到，中原大學的全人教育理念，涵蓋聯合國永續發展目標，與SDGs追求的全球永續發展精神一致，中原大學在各永續發展策略面向不斷創新，全面落實能源管理及營造低碳綠能校園，長年深耕社會共融USR績效卓越。同時也致力於整合國內外產學資源及策略合作夥伴，擴大國際產學合作及產學服務競爭力，是全台首間通過審查獲得國際創育機構認證的大學型育成中心。

中原大學提到，今年3月出版首本永續發展報告書，正式宣告為校務治理追求永續發展的起點，並將於2049年達到淨零目標，未來在經濟、社會、環境及治理4個面向，將持續強化辦學落實永續發展。