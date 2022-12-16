詐騙集團成員們還一起放天燈，祈求「業績長紅」、「月月百萬」。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市警局日前破獲虛擬貨幣詐騙案，詐騙集團透過交友軟體認識被害人，取得信任後再誘騙其下單投資，初步清查有21人受害，損失金額達2千萬元。檢警兵分多路在新北市泰山區、八里區等地，逮捕高嫌等7人，警方也發現，成員除每日檢討精進「養套殺」話術外，還一起放天燈祈求「月月百萬」。

警方指出，高姓嫌犯看準幣圈熱潮，虛擬貨幣交易所林立，投資波動大，招募賈姓2姊妹等6人，共組虛擬貨幣假投資詐欺機房，吸引初次接觸虛擬貨幣者投資。

詐團分工縝密，先佯裝面容姣好的女性，於各大交友軟體等社群認識被害人，互相培養感情，得知被害人年齡、職業等經濟背景後，再邀請被害人加入高報酬投資群組，群組內皆由詐團成員一人分飾多角，分享大筆獲利心得，取得被害人信任後，再引薦至假網站註冊會員。

被害人因一開始有小額獲利，隨後便不疑有他，陸續聽從指示匯款、參與課程並下單投資，直到積蓄一步步被掏空，甚至被騙背負貸款，詐團認為無法再從被害人身上騙到更多錢，便封鎖不再聯絡。

士林地方檢察署正股陳韻中檢察官，日前指揮本局刑警大隊科技犯罪偵查隊及第一分局偵查隊，持搜索票在新北市泰山區、八里區等多處，同步查獲高嫌等7人共組虛擬貨幣假投資詐欺機房，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪，移送偵辦。

警方調閱紀錄後發現，高嫌等人甚至自創群組，名為「男兒當自強」，每日檢討如何「養套殺」等精進話術，成員們還一起放天燈，祈求「業績長紅」、「月月百萬」。

新竹市警局指出，今年1至11月假投資詐騙案件，財物損失高達24億，占全般詐欺案4成，犯罪集團為獲取龐大不法利益，與時俱進、求新求變，千方百計設法騙取被害人資產，檢警機關為維護社會治安，全力遏止詐欺犯罪。