受到美股大跌影響，日經16日一度也摔至27,488.83點，來到一個月左右新低，日經收27,527.12點，跌524.58點或1.87%，周線目前跌1.33%。東證收1,950.21點，跌23.69點或1.2%，周線也跌約0.5%。

分析師指出，日股跌幅沒有像美股那麼大，但大型類股普遍疲弱，像是股票要1拆3進行分割的迅銷跌3.51%，晶片族群東京威力科創與愛德萬測試分別跌4.47%與3.15%，軟銀也跌3.8%。

索尼下跌3.15%，日經新聞16日報導，日本索尼正考慮投資高達數十億美元，在日本西部熊本地區，興建一座智慧手機所需的影像感測器製造工廠。不過，索尼尚未對此消息有所評論。

相反地，東芝卻逆勢收漲2.11%，原因是彭博社16日報導，日本4家主要銀行已同意借錢給JIP公司（日本產業夥伴）所領軍的各集團。若JIP真有了這1.2兆日圓，約88億美元資金後，離收購東芝又向前邁進一大步。

經濟數據方面，由於需求疲弱加上成本大增，日本12月製造業PMI（採購經理人指數）下滑至兩年多新低，再度跌破指標50。相反地，服務業卻是持續成長且逼近52位置。