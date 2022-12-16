高通宣布，推出最新物聯網(IoT)數據機高通QCX216 LET物聯網數據機，此一全方位解決方案能提供更強大的計算能力、連接能力及定位技術，藉以驅動新一代快速、強大、高效能的物聯網解決方案。

全新高通QCX216 LTE物聯網數據機支持使用者追蹤資產，並為需要處理資料的物聯網裝置提供額外的運算能力。此一高效能整合解決方案提供物聯網最佳化的速度，同時不會對電池續航力造成太大的影響，對擴展物聯網應用極為重要，如智慧電錶、追蹤器、智慧移動、停車計時器、居家自動化和安全、其他以定位為基礎的解決方案，以及更多垂直應用。

高通技術公司資深副總裁暨連網智慧系統部門(CSS)總經理Jeffery Torrance表示，蜂巢式物聯網在快速發展，以滿足多元的物聯網需求及使用案例，高通現在正推動豐富的系統創新藍圖來持續擴展物聯網。高通最新物聯網數據機的推出，是在蜂巢式物聯網生態系普及上令人振奮的一步，將有助於打造持久且高效能的裝置，並促進物聯網產業的成長及擴展。

高通QCX216 LTE物聯網數據機是成本最佳化的Cat.1bis數據機，能在全球使用，並和現有LTE蜂巢式基礎設施無縫連接，支援多技術掃描能力，結合使用高通地面定位服務支援的特性，幫助不同的產業的開發超低耗能的應用，此一數據機也將有助於OEM廠商打造體積更小且經濟實惠的物聯網裝置。