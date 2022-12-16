新北市政府今（16）日舉辦「2022永續城市論壇」，以「翻轉新北、綠色交通、永續生活」為主軸，探討企業在兼顧營運下如何執行淨零碳排，已達成2050淨零排放的目標，以及市府與產業攜手跨越能源翻轉的挑戰，朝永續城市方向邁進。

新北市副市長劉和然表示，新北市府率先在2019年提出全台首份「永續發展目標─新北市自願檢視報告」，更在今年8月提出「新北2050淨零路徑暨行動氣候行動白皮書」，象徵新北市加入全球依流程是的行列。

劉和然強調，新北市擁有400萬人口，作為全台人口最多的城市，面臨氣候變遷這種跨國際、跨領域的議題時，應該積極面對，因此市府成立專責的「氣候變遷及能源對策執行委員會」，也公開揭露氣候行動成果資料，讓市府與市民共同關注及長期投入。

本次論壇聚焦於「翻轉新北．轉能轉型」、「綠色交通．產業先行」以及「從近零到淨零．打造永續生活」等三大議題，也更深入討論汰役電池虛擬電廠、智慧聯網共享運具、淨零碳排解方等邁向永續城市發展的各項挑戰，期盼達成2050年淨零碳城市的願景。

經發局補充，在翻轉能源的策略上，除了節能、創能，接下來還要積極推動儲能領域成長，目前已建置能源資訊平台針對再生能源建置提供分析數據，智慧化時代用大數據讓新北市相關資訊有更完整資料，將分析數據加以應用，再採取相應的行動。

在產業的生產面用智慧化推動能源翻轉、同步支持綠色運具配合5G發展帶來交通變革，最後是兩階段發展減碳調適，先近零再淨零，促使循環經濟茁壯發展。