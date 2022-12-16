因新冠疫情暫停一年的「電信女籃公益盃三對三鬥牛賽」回來了！自 2011年起，連續第 12 年舉辦的中華電信女籃公益活動，今年第三度來到台南舉辦公益盃三對三鬥牛賽，活動強勢回歸於16日在新營太子國中熱鬧進行，不畏寒流來襲，共吸引 129 隊報名爭取名次。

即將進入 WSBL 賽季，球隊積極練球外，全隊更抽空參加公益活動。吳明臻、陳雅彤為女籃球壇表現亮眼的新星，16 日教練團也先行帶領全隊回吳明臻、陳雅彤的母校太子國中，除了感謝母校的栽培也與學弟妹交流，分享從小到大籃球生涯的點滴，並期許自己在籃壇可以有更精采的表現，同時鼓勵學弟妹勇敢去做自己喜歡的事，讓喜歡的事更有價值！

太子國中是傳統的籃球名校，兩位球員從國中、高中到大學都在同個球隊，是一起長大的戰友，他們期許能發揮從小到大培養的默契替團隊爭取更多分數。今年為電信女籃隊戰力重新調整的一年，陳雅彤、吳明臻、徐詩涵、王竫婷、許庭瑜五名新戰將的加入與柯孟儀教練回歸電信，讓人非常期待今年的 WSBL 有更好的表現。柯教頭重視基本功與體能，努力提升球員的體力，讓球員有在球場上有更好的發揮，今年的比賽有看點，值得期待。

中華電信基金會副執行長高世威說：「今年我們增加了許多新的戰力，期待新血的加入，讓 WSBL 賽事更加精采，我們認為電信女籃隊的每位球員都是明星，在球場上每位隊員都很重要，只要準備好就能發光發熱。今天大家一起回到母校推廣籃球運動，希望大家一起重溫打球的初心，將自己調整到更好的狀況。」

中華電信除了專精於電信專業、公司治理，更重視社會責任、環境保護，並積極推動體育，長期支持球隊發展，除了電信女籃巡迴公益活動邁入第 12 年，後年電信女籃也即將 50 歲，中華電信透過公益活動走遍全台、深耕土地，後疫情時代也提倡透過運動強健體魄，允諾將持續努力推廣籃球運動。