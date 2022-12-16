瑭霏跟宋偉恩大談虐戀。（民視提供）

瑭霏跟宋偉恩夜衝超浪漫。（民視提供）

宋偉恩與瑭霏在民視、馬來西亞Astro歡喜台的運動偶像劇《決勝的揮拍》中，演出熱戀中的羽毛球選手，劇中宋偉恩騎機車載瑭霏浪漫約會的橋段，沒想到騎到山上後，突然車子打滑兩人發生嚴重車禍，瑭霏因此受了嚴重的傷，讓兩人的戀情無疾而終，相當虐心。

拍攝時，2人騎在山路一邊欣賞星空，超級浪漫，但下一秒因為現場光線不好，沒看到山谷邊的水溝，差一點就騎進水溝，所幸宋偉恩反應及時，才避開危險，差點就真的出了車禍。

宋偉恩第一次跟瑭霏合作，相當愉快，尤其瑭霏不拘小節，導演要求躺在地上補特寫，她也二話不說，直接躺在柏油路上。宋偉恩回想拍攝當天在新北市山區，山上沒有光害，看得到滿天星空，讓兩人興奮無比，瑭霏也說至今想起來仍充滿粉紅泡泡。

《決勝的揮拍》每週六晚上10點鎖定民視、中華電信MOD及HamiVideo，每週日晚上8點鎖定緯來戲劇台、馬來西亞Astro歡喜台也可以透過MyVideo 、KKTV、四季線上收看《決勝的揮拍》!