秉持回饋社會並善盡企業社會責任，台灣中油股份有限公司煉製事業部於16日提供15台再生電腦贈予高雄市政府客家事務委員會，充實該會資訊設備，提升公務人員工作效能，協助推動客家文化事務。

台灣中油股份有限公司煉製事業部於16日提供15台再生電腦贈予高雄市政府客家事務委員會(高雄市客家事務委員會提供)

台灣中油有限公司，落實資源循環、地球永續之精神，年末帶來聖誕禮物再生電腦，為客家文化事務盡一份力。(高雄市客家事務委員會提供)

過去，台灣中油煉製事業部曾捐贈再生電腦給本市多間偏鄉學校，對教育挹注資源，幫助許多學校減少數位學習落差，縮短城鄉差距。而這些再生電腦都是經過台灣中油煉製事業部資訊單位用心檢修，功能良好，不但讓資源成功延續再利用，也發揮愛護環境守護地球之精神。

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞表示，因應氣候變遷對世界產生的影響，各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，我國於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，包含以「能源」、「產業」、「生活」、「社會」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」等制定行動計畫，希望達到淨零轉型目標。台灣中油有限公司，長期以「創能、儲能、用能、智能」為願景，不僅善盡社會企業責任，落實資源循環、地球永續之精神，年末帶來聖誕禮物，注入活力與希望，讓客委會同仁秉持永續、延續的精神繼續為客家文化事務盡一份力。

台灣中油公司煉製事業部資訊室陳勝義主任表示，中油本於Esg的s資源循環，落實電腦再生利用，電腦配備非常優質，期待「中油為大家加油，大家為台灣加油」。公關組經理顏清瑞說，過去捐贈對象為學校、社福機構，如今也能為公部門盡一份心力感到榮幸，爾後還會持續捐贈再生電腦給有需求之機關學校，讓資源發揮最大效益。