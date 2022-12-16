桃園一間麵包店店長分享，7年前一名小一男童在冬天穿著不合身衣服，拉著拖車向她詢問能否拿紙箱，店長馬上給男童一袋麵包，說以後餓了就來拿麵包，爾後男童7年來一直接受店家愛心，近日男童拿200元到店內說「姐姐，我今天想跟你買麵包，你不要請我吃，你也很辛苦」，溫暖故事引發迴響。

「我永遠不會忘記第一次看到這位弟弟的模樣」，該麵包店店長在臉書粉絲團分享，一名弟弟7年前的冬天穿著不合時宜、不合身型的衣服，拉著拖車到店門口問她能否撿走紙箱，她轉頭給了弟弟一袋麵包，也幫忙搬紙箱，她跟弟弟說以後肚子餓都可以找她，也叮囑員工所有回收物都要給弟弟。

店長看著弟弟從小一到國一，身形一樣瘦小，一樣沒穿外套，晚上9點對方仍還沒吃晚餐，某天弟弟拿了200元進入店內，對她說「姐姐，我今天想跟你買麵包，你不要請我吃，你也很辛苦」，她笑著收下錢，仍叮囑弟弟要和阿公阿嬤好好過日子，「只要我們這家店還在，永遠歡迎你來吃麵包」。

店長說看著弟弟提著麵包回家，「我的眼角濕濕的」；其他網友留言「我都流眼淚了，感動」、「今日這麼冷，能看到這篇這麼有溫度的貼文，好暖心，你們真好棒」、「謝謝店長的愛心 店長好棒」、「感動老闆的善念，在我們看不到的角落溫暖人心」、「祝福弟弟一家平安順遂，真是個懂事的孩子」。