台南市警方16日再公布學甲槍擊案指揮層級共犯，逮捕嫌犯楊展華，指出他與通緝逃亡中的涉案人洪政軍8月初共謀，楊嫌提供槍彈，由洪轉交槍手孔祥志開槍，警方14日中午在學甲區逮獲楊嫌。另根據通聯新事證，再次拘提日前逮捕配合移車卻6萬交保的共犯郭建彰，台南地檢署15日已將楊、郭2人向法院聲請羈押禁見。

楊姓嫌犯與學甲槍擊案犯案成員之一的紅龜仔是從小就認識的夥伴，遭警查出2人是策畫槍擊案的共犯。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市11月10日發生學甲槍擊案，案件發生月餘遲遲找不到槍手與主謀，遭外界牽扯有政治陰謀扯熱話題，警方日前公布槍手就是35歲孔祥志，孔男是41歲的洪政軍（綽號紅龜仔）小弟，受洪教唆犯案，犯案當天即逃亡到海外，洪男則藏匿不出。

配合移車的郭姓嫌犯因檢警蒐集到新事證，再將他拘提到案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方在案發後抓不到槍手與「紅龜仔」，逮捕的皆為周邊共犯成員，包括8月24日在花園夜市喬車轉向的郭建彰，因罪證不足裁定6萬交保。另逮捕開車載槍手到武聖夜市的李奇漢，成為學甲槍擊案首位羈押嫌犯。

台南市警察局副局長吳敬田（中）出面說明學甲槍擊案重大進展。（程炳璋攝）

專案小組近日終於有重大斬獲，警方1個月前掌握線索，46歲楊展華與洪政軍都是學甲在地人，2人從小交好，曾一起犯下賭博、妨害自由等案件。14日在楊嫌的學甲住處將他逮獲，發現他在8月初即與紅龜仔共謀教唆孔嫌開槍，楊男坦承提供衝鋒槍與子彈給洪，由洪轉交給孔犯案。

日前6萬交保的郭嫌，警方在分析通聯記錄後，發現他在警訊中故意捏造虛有的接應者，質疑他保護實際幕後連絡者，依照新事證再將他拘提到案，檢方15日將楊與郭2人一起向法官聲押禁見。

台南市警方表示案件還有共犯，研判洪政軍與楊展華在學甲槍擊案中並非最上層的教唆者，目前正向上追查，同時認為此案發生原因涉及地方各種利益，不會排除外界的意見，此部分事後會加以釐清。