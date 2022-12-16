嘉陽資產公司因故中止與工程承包商東億營造的合約，並將履約保證金支票4500萬元軋入銀行，因此造成下游包商的恐慌。（張茂雄攝）

南海立體停車場BOT案由澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司於107年10月26日簽約，總工程費約新台幣5.4億元，將打造一座結合百貨零售、餐飲、娛樂及文創市集等綜合商城。（澎湖縣政府資料照片）

由於年關將近，各行各業紛紛加緊趕工，希望農曆年前完成目標方便請款，讓員工順利回家過一個好年；位於澎湖馬公第三漁港重大工程BOT投資案—太陽城多功能商業立體停車場標案，卻在16日上午爆發工程糾紛，BOT得標廠商嘉陽資產公司因故中止與工程承包商東億營造的合約，並將履約保證金支票4500萬元軋入銀行，因此造成下游包商的恐慌。

受此事影響，東億營造下游鷹架、板模、泥水包商，急著進場將公司在太陽城工地的材料、設備運走，卻遭到嘉陽公司的人員阻攔報警，雙方對峙僵持不下，警方也動員多名警力在場戒護，但因該起糾紛屬於民事部分，最後雙方說留待日後協商解決。

據了解，太陽城立體停車場工程進行時，國內剛好遇到疫情、鋼材等物料大漲的窘境，依例嘉陽公司應給予補貼，且縣府因疫情關係，也已同意嘉陽展延工期至明年5月30日，嘉陽卻沒給東億展延，還從今年4月開始，每天罰東億50萬元，至今罰了9千萬元之多。

由於東億營造還承包縣府的中興國小地下停車場工程，而下游承包的鷹架商也屬同一家公司，未來南海立體停車場的工程糾紛，是否造成澎湖公共工程的連鎖效應，縣府也密切關注之中。

南海立體停車場BOT案由澎湖縣政府，與嘉陽資產管理股份有限公司於107年10月26日簽約，總工程費約新台幣5.4億元，停車場為地上4層的鋼筋混凝土建築，108年11月舉行動工儀式，將打造一座多功能商業立體停車場，並結合百貨零售、餐飲、娛樂及文創市集等綜合商城。