據大象新聞12月15日報導，河南的醫療系統早已是一級備戰狀態。除了對無症狀和輕症患者做好居家隔離的指導和管理外，對於脆弱人群，河南也有完善的管理。同時，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，分管醫療的院長和醫務部門要24小時派人在崗值守。

河南要求，基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台帳，按照不同風險等級進行分級健康監測，用紅黃綠進行分級標識，做好重點紅黃標識人群的健康監測，一旦發現感染和加重傾向，立即進行專業處理。家庭醫生團隊要對轄區內0-6歲兒童、孕產婦、65歲以上老年人、有基礎性疾病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期進行隨訪。這項工作要於12月20日以前基本完成。

同時，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保過渡期平穩過渡，為奪取抗疫鬥爭的最後勝利打下堅實基礎。

讓大多數患者在基層醫療衛生機構得到有效救治，嚴防發生醫療資源擠兌

據《河南日報》報導，12月15日，河南省副省長宋爭輝在鄭州市檢查就醫保障工作。宋爭輝先後前往鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區門診一站式服務中心、中藥調劑室、國際醫學部和鄭東新區明理路社區衛生服務中心，與醫護人員和患者深入交流，詳細瞭解群眾就醫、藥品保障、防護物資儲備、疫苗接種等情況。

宋爭輝強調，要發揮河南省中醫藥大省的資源優勢，充分利用中藥院內制劑用於新冠病毒感染者治療；教育引導患者科學用藥，合理限定藥品開具數量，保障正常用藥秩序。要關心關愛醫護人員，教育引導其做好個人防護，強化醫療機構防護物資供應，做好環境消殺工作。要加強患者及陪診人員個人防護，嚴防在就診期間感染。要加快推進新冠疫苗接種，優化預防接種服務，引導老年人主動接種疫苗，保障接種安全。要有序實施分級分類救治，讓大多數患者在基層醫療衛生機構得到有效救治，嚴防發生醫療資源擠兌，更好滿足人民群眾基本醫療服務需求。