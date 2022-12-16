中國新聞網16日報導，中國面臨嚴峻複雜的疫情形勢，老年人群等高風險人群持續面臨感染風險。為了更好地保障民眾的身體健康和生命安全，大陸國務院聯防聯控機制14日公布了《新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案》，第二劑次「加強針」正式提上日程。近日，北京多區，杭州、廣州等多地已宣布啟動「第四針」接種。

北京東城區5日起，新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種工作正式啟動。歡迎已完成新冠疫苗加強免疫接種滿6個月以上的感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病人群和免疫低下人群，以及有接種意願且符合第二劑次加強免疫接種條件的人群，盡早完成第二劑次加強免疫接種。

東城區表示，在每個街道均開設一個接種點方便群眾接種，後期將根據形勢變化和群眾需求，適時調整優化點位布局。

北京海澱區15日已完成第二劑次加強免疫接種4357人。接種點提醒，前來接種的市民需持身分證、健康寶綠碼前往；同時，此前劑次在外省市接種的居民，請攜帶接種憑證；如有發熱、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等11類症狀人群，請勿前往接種點；感染新冠病毒的人群暫不建議接種。

北京豐台區16日公布新冠疫苗接種點信息表。所有接種點均可為18歲以上符合條件的人群進行第二劑加強免疫，無需預約。3-17歲人群目前尚無加強免疫程序。

浙江杭州15日起各區、縣（市）社區衛生服務中心及新冠疫苗接種點均已提供新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種。

廣東廣州14日起打「第四針」，公開招募1.4萬人（18-59歲7000人，≥60歲7000人）參加。15日下午，在廣州市白雲區江高鎮衛生院，首批招募對象陸續到場接種。廣州疾控15日表示，目前各區仍有少量招募名額，符合第二劑次加強免疫條件（完成第一劑次加強免疫後滿6個月，且未感染新冠病毒）的人群16日前登記，可提前接種第二劑次加強免疫疫苗。