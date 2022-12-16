屏東青創聚落即將熄燈，周末辦「扭日派對」。(屏縣府提供)

屏東縣第一座青年創業基地「青創聚落」將於年底正式落日熄燈，6年來推動青年創業孵化、育成輔導，至今已陪伴超過50個青年創業品牌，為此，屏縣府將於17日辦理一場屬於青創家的「New Day Party 扭日派對」，從下午嗨到晚上。

除了市集、音樂表演，民眾於現場消費滿100元即可兌換一張抽獎券參與摸彩，獎項包括為ipone14、55吋液晶顯示器、藍芽喇叭、空氣清淨機、創業發財金元寶、屏東環球百貨禮券等多項好禮。

屏縣府勞青處表示，青創聚落舉辦《落日再昇系列活動》正是透過回顧過去、展望未來，雖看似是單一個聚落的結束，卻是代表屏東縣內各個青年創業基地的旭日東升。

青創聚落所累積推動青年創業經驗，將開枝散葉讓屏北、屏中、屏南皆設立適合在地特性、不同主題的青年創業基地，為留鄉或返鄉青年、甚至打算南漂的青年，提供多個在屏東生根永續的平台。

目前陸續成立的青創基地有屏東市職人町、屏東數位青創中心、位於高樹的南區青聚點屏東智慧農業學校、位於佳冬鄉的屏東縣大新青銀共融創新基地，及位於車城四重溪的屏東青年旅創基地、屏東教育創新基地，將持續陪伴青年創新創業的經驗累積、放大人生版圖。

New Day Party 扭日派對活動為青創聚落年底前倒數的第二場活動，當日下午市集活動規劃近30攤的青創品牌相聚，並邀請青創聚落進駐音樂品牌團隊《仙境陶笛》與在地音樂青年共同演出，晚會壓軸特別邀請屏東之光、聲林之王第三屆亞軍邱軍演唱。

12月24日最後一場「舊市new聖誕二手市集」活動，以「別舊賦新」的概念推出，邀請民眾前來挖寶，度過一個不同以往的聖誕夜。