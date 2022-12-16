教育部體育署今日舉辦「111年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，教育部潘文忠部長及林騰蛟代理署長親臨會場，公開表揚2022伯明罕世界運動會、2022世界中學生運動會及18個單項國際運動賽事獲獎選手189人次及績優運動科學研究21件，本年度總計發出國光體育獎助學金新臺幣4515萬元及運動科學研究獎勵金新臺幣88萬元。

今年隨著各國逐步解封、開放國門、國際賽事復辦，我國選手於遵守防疫原則前提下，開始征戰各大國際運動賽事，並且不負眾望一再突破自我，取得優異成績，我國拳擊好手林郁婷於2021女子世界拳擊錦標賽勇奪生涯第2面世界錦標賽金牌，獲頒二等一級國光體育獎章；「2022年諾曼第世界中學運動會」，我國代表團獲得21金20銀27銅的佳績，於62個參賽國家中排名第5名，獲頒34面國光體育獎章；「第11屆伯明罕世界運動會」，我國代表團勇奪1金6銀6銅，成績超越2017年波蘭弗羅茲瓦夫世運會，獲頒48面國光體育獎章。

今年總計頒發國光體育獎章二等一級1面、二等二級1面、二等三級10面、三等一級23面、三等二級36面、三等三級118面，拳擊女將林玉婷憑藉世錦賽金牌榮獲二等一級獎章與300萬元獎金最高，舉重女神郭婞淳以去年世錦賽2金1銀的成績獲得240萬元獎金居次。

原訂於今(111)年舉辦的「杭州亞運」、「成都世大運」受疫情影響延期至明(112)年舉行，各選手已經調整訓練計畫，以維持最佳體能及狀態，今日拳擊世錦賽金牌得主林郁婷、舉重女神郭婞淳、射箭世錦賽奪牌選手余冠燐等多名菁英選手，亦安排訓練空檔，親自出席受獎。

近年來，選手於國際運動賽事表現優異，除教練及選手戮力投入提升競技實力外，運動科學後勤支援亦扮演重要角色，運動科學之研究發展與運用更是卓越運動表現背後的無名推手，體育署也評選具實務貢獻及影響力的研究著作，於今日頒發21件運動科學研究著作獎勵，包含優等3件、甲等5件及佳作13件，表彰教授、老師們的傑出貢獻。

面對明年即將登場的「杭州亞運」、「成都世大運」及大型運動賽事，各選手、教練、運科後勤支援及相關行政團隊已積極備戰，教育部體育署將持續優化選訓賽輔獎等相關措施，協助選手朝更快、更高、更強的目標挺進，並順利奪冠摘金、實現自我、為國爭光。