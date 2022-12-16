苗栗市首座兒童親子館16日舉行啟用典禮，美國國家工程院士彭賜灯（中）專程返國參加。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市首座兒童親子館16日舉行啟用典禮，美國國家工程院士彭賜灯（中）專程返國參加。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市首座兒童親子館16日在苗栗市水源活動中心正式啟用，這個活動中心乃是出身苗栗的美國國家工程院士彭賜灯博士捐贈1千萬元，再口加上苗栗市公所自籌6千萬元打造完成，具有多用途，彭賜灯並親自回國參加啟用典禮，不忘本精神令人感佩。

苗栗市水源活動中心歷經多年規畫折衝，在苗栗市長邱鎮軍全力協調下，終於解決用地取得問題，以總工程費7千萬元動工起造，並於去年底完工落成。

邱鎮軍表示，建築物1樓為水源社區集會所及水源日間照顧服務中心，日照中心已由苗栗縣大千社會福利慈善事業基金會得標經營。2樓為親子共遊空間，規畫提供6歲以下小朋友在父母或祖父母帶領陪伴下，體驗館內遊具設備，室內空間有90坪、室外面積有75坪，將委由社會福利單位管理，提供親子共遊、共學、共玩環境，並讓孩子在互動中健康成長。3樓則由法律扶助基金會苗栗分會進駐，提供弱勢民眾公益性法律諮詢及訴訟的援助，正式啟用後的親子館，歡迎鄉親們多加利用。

水源活動中心規畫興建之初，出身苗栗市的美國國家工程院士彭賜灯博士得悉後，立即捐贈1千萬元做為工程經費，16日的親子館揭牌啟用，彭賜灯特別回國與邱鎮軍等共同為苗栗市兒童親子館揭牌。

邱鎮軍感謝彭賜灯院士捐贈1000萬元經費興建館舍，提供地方集會及親子共遊共玩的環境，又遠從美國回來參加啟用典禮，對故鄉苗栗市的惦念與回饋鄉里的心願，令人感佩。

為鼓勵年輕學子努力向上及感念父母的養育之恩，彭賜在親子館空間陳列了自己成長歷程、赴美求學經過、個人著作及在礦業上的成就，希望以自身不畏苦的成長過程及歷經不斷的淬鍊努力，成為世界上著名礦業專家的人生經歷，勉勵苗栗學子不要怕出身低，只要肯奮發向上，終能功成名就。