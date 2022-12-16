民眾黨新竹市長當選人高虹安被檢方列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保。前立委蔡正元認為，這不過就是拿羅織的罪狀逼高虹安，不可以清查棒球場之類的弊案！而人民的眼睛是雪亮的，不是什麼事都能羅織罪狀！

民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室及住處，以他字案被告身分約談高虹安、高的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇，以及曾任高辦公關組長，昔日被封為「台大13妹」之一的「公衛文」，綽號「水母」的王郁文等4人。檢察官複訊後諭令高虹安改列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保。

前立委蔡正元認為，陳水扁的國務機要費修法免罪；高虹安的助理公積金，卻窮兇極惡的追殺，指揮檢調查高虹安幾十萬的公積金，卻不查88槍、不查黑道！把民事問題抹成刑事問題！

蔡正元直言，高虹安有沒有弄假助理領薪水？沒有！高虹安的助理公積金是高虹安與助理的民事契約，由助理繳納公積金而來，跟公家機關無關，也不應涉及刑事犯罪。

蔡正元表示，高虹安動用公積金適當與否，是高虹安與助理之間的民事糾紛，扯不上「貪污」的大帽子，高虹安就是吝嗇貪小便宜，但談不上犯法。

蔡正元推測，大軍壓境查高虹安那幾十萬的公積金，再把民事問題抹成刑事問題，不過就是拿羅織的罪狀逼高虹安，不可以清查棒球場之類的弊案！

蔡正元強調，人民的眼睛是雪亮的，不是什麼事都能羅織罪狀！