《華爾街日報》周四報導，IT公司Avaya Holdings Corp可能即將就破產法第11章聲請財務重組，以扭轉業務並解決會計問題。

《華爾街日報》報導，知情人士透露Avaya曾表示有一筆債務將於明年到期，公司能否持續經營下去將成為一大疑問。

本周早些時候，Avaya表示正在與其財務利害關係人進行協商，以尋求能全面強化公司財務的解決方案。

目前正在討論的有兩項方案，阿波羅全球管理（Apollo Global Management）等資深放款機構支持透過破產法第11章大幅減少Avaya 的債務負擔、消滅股東，並且在完成控制財務報告的內部調查之前，讓董事和高層免於可能的官司。

另一項得到Avaya無擔保債券持有人支持的計畫，則提議在法庭外進行公司重組，包括發行新公司債和取得新貸款來償還部分舊債務。

今年以來Avaya股價已經下跌近97%，市值從一年前的逾20億美元跌到只剩約4500萬美元。