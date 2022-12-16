驚悚電影《噤界》編劇雙人組史考特貝克與布萊恩伍茲，將於明年推出最新科幻動作電影《65：恐怖行星》，並找來執導過《蜘蛛人》系列電影的恐怖片大師山姆雷米擔任監製，三人所激盪出來的驚悚元素令人非常期待。

《65：恐怖行星》精彩劇照。（索尼影業提供）

電影描述由亞當崔佛飾演的太空船駕駛米爾斯，因為一起意外而墜落在一顆未知的星球，看似美麗的世界卻有意想不到的威脅潛伏著，米爾斯與另一位倖存者柯雅，必須穿越危機四伏的大地，尋找救援的一線生機。

《65：恐怖行星》精彩劇照。（索尼影業提供）

憑藉著《婚姻故事》中令人心碎的演出，提名奧斯卡最佳男主角的亞當崔佛，在近年成為好萊塢當紅的一線男星，其多變的演技讓他可以勝任各種角色，更在最新的《星際大戰》系列電影中飾演大反派凱羅忍。對宇宙探險毫不陌生的他，這次將與兩位年輕的新生代明日之星聯手，分別是將在《阿凡達：水之道》中演出的克蘿伊科爾曼，以及在《復仇者聯盟：無限之戰》中飾演年輕葛摩菈的雅瑞安娜葛林布雷。

在最新曝光的預告中，亞當崔佛所駕駛的太空船因被不明行星撞擊，而墜落在一顆神秘的星球。出乎意料之外，他並不是這次意外的唯一倖存者，在逃生艙中發現了一名由雅瑞安娜葛林布雷飾演的年輕女孩。縱使這顆星球似乎有宜人的空氣與可以飲用的泉水，但是預告中可以看到水中游過的未知生物，以及爛泥巴中的巨大腳印，都暗示著這是一個危機四伏的世界。

米爾斯與星艦上的人類為了尋找新世界離開家鄉，結果卻發現他們回到了6500萬年前的地球，手持最新科技步槍與手榴彈的米爾斯，必須對抗這顆星球上的各種遠古恐龍，以及預告中神出鬼沒的史前暴龍，最後的生存關鍵就在原始與未來的終極對決。

《65：恐怖行星》將於2023年3月31日（五）電影院大銀幕險中求生。