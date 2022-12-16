受到俄羅斯攻打烏克蘭影響，讓全球能源價格飛漲，台電今年前10個月虧損1,723億元，超過資本額一半，因此台電16日召開臨時股東會，討論增資與提高資本額來因應。台電發言人吳進忠表示，由於燃料價格持續高漲，預估明年有可能會持續虧損。

台電16日召開臨時股東會，台電增資額度普通股150億股，每股面額10元，增資金額計1,500億元。增資方式以私募方式由經濟部全數增認。本次增資後實收資本總額為4,800億元，分480億股，每股面額10元，均為記名式普通股。

明年是否會持續虧損，吳進忠說，這還要看實際的狀況，上周煤炭價格有跌至每噸300多美元，但是這周漲回400多元，代表價格變化很大，後續還要滾動檢討。如果化石燃料價格居高不下的話，以目前狀況來看，燃料購入成本還是會比較高，有可能會持續虧損，但是否會擴大要再看實際燃料價格，若燃料價格無法回復到過去比較平穩的狀態的話，可能經營壓力就會比較大。