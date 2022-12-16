準新竹市長高虹安被控詐領立委助理費，檢調在15日兵分8路，前往高虹安立委辦公室、住宿搜索，並以他字案被告身分約談，檢察官複訊後諭令高女改列貪汙罪偵字案被告，60萬元交保。臉書粉絲專頁「工程師看政治」今（16）日發文表示，高虹安60萬助理費，被民進黨長時間鋪天蓋地的追殺，她真正犯的罪應該是「挑戰黨的治權」才對。

工程師提到，「15日檢調兵分8路，從立法院到住所、雙親住所等處搜索，並帶回相關物證，訊後60萬交保」。這讓他不禁質疑，此一驚天動地的大案，是國家級的土地工程利益輸送？司法關說？跨國洗錢？還是抓到潛伏的共諜？

工程師接著指出，這是60萬助理費的案子，項目是加班費，是60萬，不是60億，台南88槍的槍手，僅僅兩萬即可交保，共犯也只要8萬就能交保，對比之下，北檢眼中的高虹安，相當於開了近270槍，是窮凶惡極的魔鬼。但高虹安不是，她所犯的罪不在民法或刑法，而在挑戰民進黨的治權，在於她奪下了8年150億的偽碩士集團根據地，還宣示要查出新竹大秘寶位在何處，這完全是犯了黨的忌諱。

工程師強調，這整件事擺明了是政治迫害，剛進政壇兩年的政治素人高虹安就是被害者，「打手是北檢，背後黑暗的中心，除了現代和珅柯建銘，再沒有別人，高踩進蟑螂窩，引起了蟑螂的反擊。」他接著提到，馬英九莫須有的「0元犯罪」，被糾纏了15年，高虹安60萬助理費，遭到執政黨花了幾個月鋪天蓋地的追殺，但從79億跳升到150億的新竹工程預算，卻沒有檢調理會，這是什麼民主法治？

對於高虹安現在的處境，工程師最後敬告執政黨，如果要這樣玩，要這樣輸不起的死纏爛打，乾脆建請中央修法，直接把新竹變成黨特別行政區，直接官派首長，省得選前要抹黑，選後還要政治追殺，大家也不必勞民傷財玩民主遊戲。