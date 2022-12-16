吳女的椎間盤突出壓迫神經(紅圈處)，造成左腳疼痛症狀。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

內視鏡手術傷口小於1公分，恢復速度快。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

43歲的吳女在做家事搬重物時，突然聽到腰部發出「啪」一聲，本來不以為意，但腰部開始越來越痛，行走或身體移位都非常困難，經赴苗栗大千醫院門診就醫，院方以核磁共振檢查後，證實為椎間盤突出壓迫神經。醫師以內視鏡椎間盤切除手術為其治療，術後當天疼痛感即消除，隔天就可出院返家，吳女開心的表示：「終於可以恢復正常生活了！」

大千醫院骨科醫師羅浩儒表示，吳小姐椎間盤突出的位置是在左側腰椎遠外側，和大部分病人突出在中間的位置不一樣。過去傳統神經減壓手術對於遠外側邊的椎間盤突出，必須要先切掉骨頭，才能看到突出的部分，然而現行的內視鏡椎間盤切除手術可直接以約0.7公分的傷口，直接切除突出部分，大幅降低手術風險。

醫師指出，內視鏡椎間盤切除手術的優點包含，傷口小於1公分、幾乎不流血、可局部麻醉、住院天數短等，改善傳統脊椎手術的困擾，對於年紀大不適合手術、害怕手術風險或有麻醉問題的病人是不錯的選擇。另外，脊椎內視鏡的運用不僅是在椎間盤突出，像是脊椎狹窄、或是曾開過刀而脊椎又再退化的情形，都可以適用。

羅浩儒提醒，椎間盤是脊椎的緩衝墊，最怕的動作是重複性或突然用力，例如：搬重物、急性扭腰的動作等，因此記得配戴護腰來保護腰部，以免受傷；另外，長輩因退化的問題，也容易造成椎間盤突出而壓迫神經，建議長輩在動作上不要太勉強，如果有出現神經症狀，像是腳會麻痛，就要及早就醫治療，才能有較好的預後成果。