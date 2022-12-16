峨眉鄉農會14至16日舉辦冬季東方美人茶評鑑比賽，此次共計有500點完成報名及繳茶作業，總重量約5687台斤8兩，抽樣藥檢皆合格，共選出參等獎25名、貳等獎20名、頭等獎11名、頭等排名6名及特等獎1名。經過3天評比後，由峨眉鄉茶農楊瑞隆奪下今年特等茶王寶座。評審指出，冬茶今年因氣候導致總產量減少一些，但茶葉受小綠葉蟬著涎多，整體品質佳。

北埔鄉及峨眉鄉兩鄉是東方美人茶重要產地，縣政府每年6、7月與11、12月定期舉辦東方美人茶評鑑比賽，並分別由北埔鄉及峨眉鄉兩鄉輪流承辦。此次冬茶評鑑於14日至16日在峨眉鄉農會展開評鑑。16日揭曉得獎名單，由峨眉鄉茶農楊瑞隆奪下特等茶王寶座，峨眉茶行則分別獲得頭等一及頭等二的殊榮。

新竹縣東方美人茶評鑑具有公信力，得獎幾乎等同茶葉身價的證明書，評審之一的茶業改良場課長林金池表示，今年因氣候冬茶總產量雖較過去減少一些，但茶葉受小綠葉蟬著涎多，整體品質非常好。

東方美人茶優良茶比賽是以裸茶方式繳茶，再抽取茶樣評鑑，峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，評分標準包括外觀、香味、水色，賽後則依等級統一分裝，每罐茶葉均以QRcode標示生產者、茶葉品種等資訊以示身分，提供消費者完整購買資訊。

縣府農業處長范萬釗表示，縣府未來會持續投入經費輔導北埔鄉與峨眉鄉農會輪流辦理東方美人茶優良茶比賽，並開設製、焙茶技術研習，以及優良茶初、中級評茶委員訓練課程、推動優良茶評鑑分級制度。