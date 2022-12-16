輸出入銀行今年受惠於利差擴大，今年前11月獲利7.5億元新台幣，年增約1成，已經賺贏去年全年，今年的獲利結構，利差／保險占比約為70/30，而放款餘額也成長至1600億元，年增14%。展望明年，輸出入銀行總經理戴燈山表示，持審慎樂觀。受到新全球化產區重新配置趨勢，增加了新的海外區域融資需求；在個別產業方面，雖然有些產業面臨庫存調整壓力影響，但是如AI、資料中心、IC設計等產業的需求仍然很強勁；配合政府前進中、東歐政策，今年輸出入銀行也在捷克設立辦事處。

輸出入銀行捷克代表人辦事處於布拉格2022年10月31日正式開業，為本國銀行首家於捷克成功設立據點之金融機構，將扮演臺灣拓展中東歐市場之橋樑。

為加強輸出入銀行與捷克The Czech Export Bank合作關係，以促進臺捷雙邊經貿發展，雙也於今年11月中假The Czech Export Bank總行簽署合作備忘錄(MOU)，由輸出入銀行理事主席劉佩真與The Czech Export Bank董事長Mr.Daniel Krumpolc共同簽署，並由輸銀財務部陳煥銘經理及捷克布拉格代表人辦事處張珮瑩主任等見證簽約儀式；雙方就交換商業訊息與知識交流等之互惠模式達成共識，以提升雙邊銀行業務之經營效能與客戶服務之競爭力，咸信此合作共識之建立，可加強雙方合作關係，並有助我國廠商開拓捷克市場。

據我國財政部關務署統計資料顯示，臺灣與捷克2021年雙邊貿易金額為954.4百萬美元。隨著輸銀捷克代表人辦事處的成立，預期雙方藉此合作備忘錄之簽訂與落實各合作面向，將有助我國與捷克雙邊提升經貿往來關係，並得以強化我商掌握並拓展捷克市場之商機。