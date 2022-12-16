香港股市周五走勢起伏。中國證監會周五指出，美方已確認，2022年可以對中國和香港會計師事務所完成檢查和調查，撤銷2021年對相關事務所作出認定。

有關中美雙方的會計準則爭端，中概股遭摘牌的危機表面上獲得正面解決，但是並沒有讓市場出現反彈。

周五香港恆生指數低開24點，收漲82.08點或0.42%，為19450.67點。國企股(H股)升43.29點或0.66%，為6634.75點。

在劉鶴的喊話下，內房股走高，碧桂園升5.9%，遠洋集團升9%，美的置業升6.8%。國務院副總理劉鶴指出，針對最近房地產的下行風險，正考慮提出新一輪的措施，努力改善業者的資產負債表，引導信心回暖。

自新冠疫情惡化以來，連日起伏的新華製藥再次暴漲27.6%，收報15.62港元。該公司稱，全力保障止痛藥布洛芬的供應，將加班生產急需的相關藥品。

藥明生物也上漲5.4%，報51.3港元。該公司公告，兩家子公司都從美國商務部的未經核實名單中移除。