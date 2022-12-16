立法院會今天三讀修正通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」、「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」，考試院祕書長劉建忻在臉書表示，他轉換跑道來考試院，責任就是應對輿情和國會及院際協調，不能讓這件事成為一個扛不起的政治負擔。有藍營資深助理受訪也讚揚，劉建忻非常善於溝通，帶領一級主管向助理說明，業務掌握度高，且從頭坐到尾，身段非常柔軟、善於溝通。

考量明年7月1日以後初任公務員採用退撫新制，使得現行退撫基金不再有新進人員的提撥收入，將面對提早用罄問題，為保障現職人員及已退休公務人員領取退撫給付的權益，立法院院會今三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法第九十三條及第九十五條修正案」。

《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》確立由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」未來新進公教人員適用的「個人專戶制退撫法」相關法案。新進公務員退撫新制2023年7月上路。劉建忻強調，幾個職業年金未來仍是政府的財政難題。但這個新制的建立，確實是一個歷史的分水嶺；對於此案藍綠各退一步最後圓滿達成。

劉建忻指出，今早朝野各黨達成協議，原本沒共識的條文確認新的文字後，朝野共同提案，不必表決。回顧兩年多來這一條漫長的路，感慨也感謝。

他說，為明年7月1日之後的新進公教人員建立一個全新的退撫制度，是四年前推動年金改革時，原本並不存在的規劃。那時他們知道基金的破洞是一個無底洞，不管怎麼改，都只能讓基金續命、無法永生。但光是改這樣就已經驚濤駭浪，被改到的人含恨埋怨，負責改的人身心靈也都是傷。

洞口該怎麼收起來？他說，當時還真的沒力氣處理。卻因為要爭論的議題太多，注意力分散，「112年新制」這條文就在很多人沒注意的狀況下，悄悄溜進年改法案最後的版本裡。

他提到，年改修法塵埃落定後，團隊中很多人都想：「終於結束了！我們盡了該盡的責任了！此生再也不想碰年改了」！但幾十年累積下來的歷史錯誤，怎可能在一個總統的任期內解決？等一個世代後，急迫感再次來襲時，再讓未來的政府去發揮大智慧吧。

他說，年改兩年後的2020年，考試院長黃榮村在立法院同意權審查時，宣示任內將「依法推動112年新制」。這猛然喚醒了很多人的記憶，又或者說，發現自己的記憶並不完整。「怎麼還沒結束啊？」在混亂中從側門溜進來的條文，竟成為了下一階段的任務。

「二次年改要來了嗎？」他說，大家最害怕的是這種謠言，也還真的有這種謠言。長遠來說，這其實是一件好事。這個條文讓考試院有機會去設計一個財務健康的新制度，逐步漸進取代不合理的現制。儘管這樣要花上個幾十年，但現在的領多繳少的退撫制度終會有落幕的一天，不再是一個不斷擴張的財務開口、一個永遠填不滿的無底洞。

他說，兩年來，黃榮村帶領整個團隊一起討論，找專家來研究外國制度，確認了「確定提撥制」的方向，仿照勞退成立個人專戶、仿照私校退撫有自主方案選擇；最重要的是，新的制度不會再製造支出大於收入的潛藏債務問題。

他表示，銓敘部的同仁真的很辛苦，四年前做一次制度改革去了半條命，現在又要打造全新制度。誠心感謝相關行政院相關部門的合作無間，以及立法過程中運籌帷幄的黨團幹部、居中協調的朝野立委，和每一個願意聽他們說理由的人、提供寶貴建議的人。當然，還有當初倡議本案的人。

他說，「講到這裡，多數的人都聽不懂我在講什麼，也沒有人關心me的動態。這樣就對了，表示我的使命有達成，一場無聲的改變」。