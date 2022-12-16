央行15日宣布升息半碼，公股龍頭台灣銀行今天指出，自19日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，將來到1.465%。民眾若存新台幣100萬元，比起3月央行啟動升息之前，換算1年利息增加約6250元。

中央銀行15日舉行第4季理監事會，決議升息半碼（0.125個百分點），符合市場預期；在國內外經濟放緩之際，央行仍決定利率連4升，關鍵在於打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。

央行升息意味銀行將調整存、放款利率，台銀今天率先公告調整後的牌告利率，將自19日起適用；各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.115至0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.34%，調整為1.465%，足額反映央行這次的升息幅度。

央行3月、6月、9月共升息2碼，台銀1年期定儲機動利率從0.84%升至1.34%，也就是說，民眾存款100萬元，存1年期間的利息為約1萬3400元，到期後本利和比升息前多了約5000元。

如今央行再度升息半碼，台銀1年期定儲機動利率升至1.465%，存款100萬元的話，1年利息來到約1萬4650元；換言之，央行利率今年連4升、調高幅度共2.5碼後，比起升息前，民眾1年可增加大約6250元的利息收入。

此外，台銀2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.5%、1.535%，足額反映央行升息半碼。