2022卡達世界盃運動銷售金額節節攀升中！台灣運彩統計，截至12月15日世界盃累計銷售達87.6億元，兩場四強賽銷售近10億元，其中以摩洛哥對上法國該場銷售最高，為5.5億元，也是此屆世界盃第一場銷售衝破5億元的賽事。

世足賽最後兩場賽事將於明（12/17）晚11時進行季軍戰，由摩洛哥出戰克羅埃西亞；12/18晚間11時冠軍戰，由法國、阿根廷對戰。無論是季軍賽或是冠軍戰，台灣運彩不讓分都開出近乎PK盤的賠率，代表雙方實力相當，勝負難料。季軍戰的摩洛哥對上克羅埃西亞「不讓分」賠率，摩洛哥2.50倍、和局3.20倍、克羅埃西亞2.00倍；冠軍賽的法國對上阿根廷「不讓分」賠率，法國2.20倍、和局3.00倍、阿根廷2.40倍。

台灣運彩2022世界盃冠軍投注，法國看好有機會連莊、賠率1.70倍、阿根廷1.80倍，也是不相上下，但看好法國隊奪冠的機率多一點。不過，根據外媒報導，有分析師透過氣候、人均GDP、人口規模、文化以及排名積分建立一個模型來預測世足賽結果，阿根廷取得勝利！只不過，該模型原本預測由英格蘭和阿根廷會進入冠亞軍賽，然目前是由阿根廷和法國取得冠亞軍爭奪賽的資格。

台灣運彩提醒消費者到投注站購買冠軍賽時，要說明購買單場不讓分或是冠軍特別項目，因為投注不讓分屆時派彩以90分鐘＋傷停補時的賽果為準，若雙方和局，就會以和局進行派彩；如果預測某隊拿下世足賽的冠軍，就要投注冠軍特別項目「2022世界盃冠軍」，這樣即使正規賽時間踢和，一樣有機會抱回最終冠軍的獎金。