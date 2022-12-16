李姓男子自稱法師可以通靈，對高姓男子表示他身上有「黑令旗」，需做法化解，方式是高去找1名女子陪同，李再和女方在小房間進行宗教儀式，高在旁邊房間等候除煞，信以為真的高找來願意協助的女子，最後女方在小房間內遭李下藥性侵，士林地檢署日前偵結，依強制性交罪起訴李男。

起訴指出，高姓男子自覺最近運勢不佳，透過網路找到自稱有靈力的李男，雙方見面後，李稱高身上有「黑令旗」煞氣，他有辦法可以化解。李要高帶1名女性陪同，參與他的化煞儀式，過程中女方要穿著寫有經文的道服，再飲用他加持的符水，兩人在一個房間中施法，高則在其他房間等候，期間絕對不可進入，還說否則會被煞氣衝到。

極欲改運的高男最後找到1名女性友人，於今年2月28日找李到高新北市八里區的住家，李要女子先吃下3顆安眠藥，再要她喝下摻有不明春藥的飲料，隨後就帶女子進入臥室。李隨後趁著女方意識模糊，強制性交得逞，事後還向高表示施法成功，收取相關報酬，被害女子在藥效退去後越想越氣，覺得遭李迷姦，憤而向警方報案。

被害人另指控，當天「施法」結束後，李趁她意識不清，還乘趁又性侵她1次，李到案後坦承第1次犯行，但強調第2次是女方自己又跑回房間，稱第2次是女方自願的，對此被害人說，因為遭性侵後心有不甘，為了加強證據，才會再進房間向其示好，想在李男身上留下跡證，女方也坦承當時恩意識模糊，有主動親吻李男。

士林地檢署日前偵結，因強制性交罪起訴李，但李第2次性侵部分，是否有違被害人意願尚有疑慮，檢方依罪疑惟輕原則，認定犯意接續，給予李男不起訴處分。