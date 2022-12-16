13年的漫長等待終於結束！國際大島詹姆斯卡麥隆終於推出劃時代史詩神作《阿凡達：水之道》，台灣於14日搶先全美上映，才上映短短1天，截至15日全台預估累計近 3600萬票房，登上全台票房冠軍，這也是詹姆斯卡麥隆繼《鐵達尼號》、《阿凡達》後再次突破個人作品在台開片票房紀錄，全球屢傳好口碑，可望持續為新作加持並再創佳績。

史蒂芬朗（右）與女主角柔伊莎達娜出席美國首映會。（迪士尼提供）

日前發布的最新幕後訪談中，三位主角「傑克」山姆沃辛頓、「奈蒂莉」柔伊莎達娜與「綺拉」雪歌妮薇佛一同揭密非看3D不可的第一手原因，片中海洋有如水中天堂的栩栩如生壯麗美景，光是小螢幕2D就令人神往不已；另一段訪談則由製片強藍道率領主角分享本集與第一集截然不同的重點看頭，除了另外自成一格的全新世界，關於家庭與成長的深刻故事，更再度為本系列設下高標。

信義區香堤大道廣場展示全台唯一的「阿凡達雕像展」。（迪士尼提供）

為迎接這部影史制霸鉅作之續集，片商特別在台北市信義區香堤大道廣場展示全台唯一的「阿凡達雕像展」，讓粉絲一睹獨一無二真人比例的納美人傑克與奈蒂莉樣貌。片商也特地在高雄輕軌特製一班「阿凡達」主題列車，讓絕美潘朵拉星球的視覺在港都繁華的街道上穿梭，吸睛力十足！