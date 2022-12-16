保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）因號稱有85％成功機率，以及成功命中911事件、俄烏戰爭，在去世25年後仍受到許多關注。且隨著2022年即將結束，龍婆所預見的2023年世界再度引發好奇，然而，在她的預視裡，人類在2023年將面對5大災難的降臨。

失明後反而獲得預知夢能力的龍婆，生前看見了地球軌道發生變化、太陽海嘯侵襲地球、某大國把人類作為生物武器使用、核電廠爆炸、以及人類結束自然生育等「5大災難」。其中核電廠爆炸，被認為是烏克蘭遭俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠發生事故，今年12月就有專家警告，核電廠因俄軍的軍事行動「處在非常危險的狀況」。

但核電廠很可能是5災中最輕微的災難，龍婆指某個大國會在2023年對人類進行生物武器研究，為全球帶來深不可測影響、將有比數百萬顆核彈同時爆炸更恐怖的「太陽海嘯」吞噬地球、地球因軌道發生變化，對世界造成毀滅性打擊，以及所有人類被禁止自然出生，「只能在實驗室出生、長大」，每個災難看似毫不相關，卻又互相牽動。

不過，龍婆的預言精確度似乎隨著不斷高漲的名聲逐漸降低，曾有研究者指出，龍婆的許多預言並非出自她本人之口，即使成功命中也是後人「冠名」給她，且龍婆的一些後代親屬還宣稱繼承預言能力並藉此牟利，也讓龍婆的預言陷入兩極評價。