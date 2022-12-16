台中國家歌劇院推出甜萌「嬌兔三窟」耶誕燈飾。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院空中花園繼去年「倒栽蔥耶誕老公公」成為火紅打卡景點，今年再推出可愛「嬌兔三窟」耶誕燈飾作品，3隻嬌萌巨型兔寶寶，有的笑容甜萌、有冒頭偷看，還有「倒栽蔥」兔子，只露出圓滾滾大屁股，搭配擬真月球場景及燈花花園，吸引網友提前來搶拍。歌劇院16日表示，將展至明年2月28日，歡迎共賞歡度歲末新春。

台中國家歌劇院獨特的曲牆洞窟建築聞名，6樓空中花園也延續有曲面、火山口等特殊造型，各節慶不定期推出主題燈飾展出，去年耶誕節推出「倒栽蔥耶誕老公公」引起話題，成為網路知名打卡景點，吸引大批年輕人朝聖搶拍。

台中國家歌劇院推出甜萌「嬌兔三窟」系列耶誕燈飾，燈花花園炫麗浪漫。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

今年再推出「嬌兔三窟」系列作品，3隻巨型萌樣兔寶寶惹人喜愛，1隻手握紅白相間的拐杖糖果、頭戴聖誕帽，笑瞇瞇的萌樣融化人心；1隻從在火山裡探頭看，露出耳朵及大眼睛，呆萌可愛；還有1隻「倒栽蔥」「卡」在火山洞口，露出圓滾滾的大屁股及雙腳底，調皮惹人愛，日夜氛圍各具異趣，吸引年輕人前往搶拍。

《嬌兔三窟》出自於設計師許銘文之手，許銘文表示，經觀察空中花園凸起有如月球表面，讓他聯想到搗藥玉兔，打造迎接兔年耶誕燈飾。迎賓的微笑兔子，希望大家一看就有好心情；冒頭探視的兔子，像是對2023年充滿想像，期待好事發生，歡迎民眾在各時間段、從不同角度欣賞。

台中國家歌劇院推出甜萌「嬌兔三窟」耶誕燈飾。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

此外，規畫擬真月球及花園燈飾裝置，模擬月球表面的牆面布置霓虹燈造型兔子、大小圓球燈，並以燈花裝飾炫麗的花園，晚間燈海浪漫，呼應農曆兔年的應景創意設計，陪伴民眾共度歲末新春。