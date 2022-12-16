香蕉營養價值高，一年四季皆有產出，運動後吃上一根香蕉既能補充體力，又能防抽筋。不過坊間傳聞，骨折或筋骨不好的患者不能吃香蕉，以免影響傷處的復原，對此，營養師程涵宇指出是空穴來風，唯獨急性、慢性腎臟病人在攝取上要多加注意。

程涵宇在臉書粉專PO文指出，一根香蕉約莫100大卡，且越熟的香蕉熱量越低，除了能穩定血壓、幫助消化，豐富的膳食纖維、鉀、葉酸也能維持心臟健康，大人小孩都適合食用。

針對不同的族群，也有不同熟度的香蕉可參考，像是「帶綠色的香蕉」就很適合糖尿病、高血壓和減重族群，因為此類香蕉GI值低、膳食纖維高、糖含量低，血糖較穩定；再者，豐富的抗性澱粉相當適合減重族群，同時提供飽足感；鉀離子則有助於平衡體內的鈉，有助穩定血壓。

至於「亮黃色、熟度適中的香蕉」較適合便秘族食用，這類香蕉GI值屬中低，含有較多的果膠幫助消化排便，還能保護腸壁、吸附水分，所以腹瀉時也可以安心吃。若想抗氧化、增強免疫力則應選擇「黑點、黑斑香蕉」，日本研究發現，長了黑斑的香蕉，抗氧化能力更好。

針對坊間傳聞，骨折、筋骨不好的患者不能吃香蕉，擔心香蕉的磷太高，會拉低身體的鈣、對骨頭復原不好，程涵宇解釋，100克的香蕉含23毫克的磷，若以雞胸肉、豬肉相互比較，前者含207毫克的磷，後者為212毫克，然而香蕉的磷含量只是雞胸肉、豬肉的零頭而已，所以骨折、筋骨不好還是可以吃香蕉。但程涵宇也提醒，急性、慢性腎臟病人不能隨心所欲吃香蕉，因為這類族群的磷鉀需要經過計算及對應食物建議份量再吃。