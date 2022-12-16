合歡山暗空公園鳶峰觀星平台、星空劇場，已於日前啟用；縣長林明溱再加碼設置天文台，讓「追星族」以高階天文望遠鏡，遍覽星空奇景，他已簽核300萬元經費，支持觀光處設置圓頂天文台計畫，完成後將可360度全方位觀測星空。

南投縣議會第19屆最後1次臨時會，16日由議長何勝豐主持開議，隨即完成三讀會議案第一讀會，及其他提案交付審議程序；何勝豐並期勉縣府團隊持續群策群力，推動下屆新縣長的各項政見，造福南投鄉親。

林明溱指出，雖然8年任期即將屆滿，但是推動觀光建設不間斷，仁愛鄉合歡山暗空公園大幅提升霧社、清境觀光旅遊的深度與廣度，尤其是能留住遊客在清境住宿，體驗夜間的燦爛星空勝景，他督促觀光處在鳶峰興設的觀星平台及星空劇場，都已順利啟用，讓遊客體驗最先進的沉浸互動式星象劇場。

林明溱表示，合歡山獲國際暗天協會認證為暗空公園，到合歡山觀星已成為國際追星族首選，為提供遊客優質的觀星環境，縣府除建設完善觀星平台及無障礙設施、舉辦南投星空季，並且推動觀星品質提升計畫，與工研院聯手打造的「鳶峰星空劇場」，將科技融入展示，運用最新數位科技與媒材，以嶄新的互動介面與顯示技術，打造獨特的天文體驗感受。

但是，現有的望遠鏡無法全面滿足觀星需求，因此，他特別指示觀光處，盡快施設天文台，初估設備要花費300萬元，他已簽核同意，觀光處會加速辦理招標動工施設，早日讓喜愛觀星的遊客，暢遊星空銀河之美。