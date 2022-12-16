中央健康保險署今宣布，該署英文讀書會繼提供西醫師繼續教育積分認證後，如今再與藥師公會全聯會合作，自12月22日起再擴大開放藥事人員繼續教育積分認證，同時提供參訓公務人員終身學習時數認證，透過不同專業職類的多元視角，相互激勵學習。

自開放繼續教育積分認證以來，健保署已辦理4場次直播課程，健保署長李伯璋說，無論是署內同仁及外部醫療相關人員，因個人背景及思維邏輯不同，皆可藉此機會互相獲得刺激學習成長。線上參與英文專書讀書會的學員，也可與李伯璋、健保署第一線同仁對話，討論當前國際醫療公衛發展趨勢及第一手健保政策。

李伯璋表示，醫療實務與健保政策能相互溝通合作，能讓健保政策的方向更加務實有效率。透過健保署同仁在英文專書讀會，以深入淺出的方式，分享導讀國際性醫療品質等專文、專書，更可讓複雜的理論，貼近第一線臨床人員以了解的全民健保設計，共同在健保永續的概念下，相輔相成，提升我國民眾醫療健康照護品質。

另外，健保署英文讀書會的特色是結合國際醫療科技發展趨勢，深獲各界好評並主動表達參與課程意願。最新直播課程包含過去較少探討的歐洲健康體系議題，明年1月5日將以「FHIR快速健康照護共通資源」為題，討論國際最新健康資料交換標準。歡迎對這些議題有興趣的醫療相關人員，即日起可至健保署全球資訊網首頁／活動專區進行報名。

健保署與醫師、藥師公會全聯會合作，將過去已開辦課程轉為公會會員網路繼續教育積分課程，課程影片、簡報檔及文字檔亦不受時空限制，可至「健保署全球資訊網／健保資料站／健保署英文專書讀書會專區」查閱。