寒流來襲，雲林縣愛心人士捐贈暖被與毛毯幫助弱勢家庭過冬。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

寒流來襲，雲林縣愛心人士與「台灣弘久愛心關懷協會」16日分別捐贈170床暖被、100床毛毯給雲林家扶，家扶人員趕在17日氣溫驟降前，將暖被與毛毯送達弱勢家庭，受贈家庭表示這幾天氣溫持續下降，很擔心小朋友與老人家，感謝有愛心暖被與毛毯，幫助他們度過寒冬。

中央氣象局指出今年首波寒流17日襲台，各地會出現10度以下低溫；各醫院也呼籲民眾要注意保暖，尤其在床上睡覺、浴室盥洗時，身體最容易失溫，可能造成猝死。雲林縣熱心民眾胡珊珊與「台灣弘久愛心關懷協會」得知弱勢家庭急需暖被與毛毯，特別集資購買捐贈。

雲林家扶督導歐厚成表示，收到這批保暖物資，志工們馬上全體動員，趕在16日晚上前分送到100多個弱勢家庭，因為入夜後氣溫會大幅下降，老人、小孩抵抗力較弱，一定要注意保暖，否則很容易受寒生病。

來自越南的新住民梁媽媽說，越南四季溫暖，台灣今年暖冬，雲林一直很暖和，這幾天突然開始冷起來，晚上陪女兒做功課時，手腳冷冰冰的，收到暖被與毛毯非常開心，暖被可讓全家睡覺時保暖，毛毯可讓孩子做功課時披在身上，是最棒的耶誕節禮物。

丈夫臥病在床的洪媽媽指出，丈夫因生病不太會表達，天寒時只會不停吵鬧，這幾天日夜溫差很大，需要有人隨時在旁照顧，有了暖被與毛毯，可讓丈夫充分保暖，感謝善心人士寒冬送暖。

雲林家扶提到，由於此波寒流會持續好幾天，近日將繼續募集各種禦寒相關物資，包括暖暖包、即時熱食熱飲等，關注弱勢家庭的不同需求，呼籲社會大眾伸出援手，一起關心需要幫助的家庭。