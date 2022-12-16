高中生有這種價值觀真的太前衛了嗎？一名男網友表示，在餐廳不小心聽到2名高中生聊天的內容，不僅大聊讓人臉紅心跳的床事，還談到未來不想自食其力，只想找個有錢人包養，長達1小時的對話讓該名男網友瞬間「毀三觀」，貼文一出，引發熱議。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前和友人在外用餐時，隔壁坐了2名女高中生，因為店面小、位置近，很容易就會聽到旁人的談話，起初女高中生很正常地聊八卦和感情生活，殊不知話題越來越鹹濕，不斷提及和男友在床上的各種細節，讓原PO直呼：「內容detail到我跟朋友都有點尷尬」。

女高中生接著說，「同學被有錢大叔包養，日子過很爽」，並表示也夢想能過一樣的生活，想打扮漂亮投資自己，不僅過得開心還不用外出工作，「不想像直播主在一堆噁男面前露奶求抖內」。這番言論讓原PO聽了為之震驚，認為對方年紀尚淺就如此利益，雖未必要有遠大抱負，但至少得有憧憬的生活，大嘆：「當下真的蠻鼻酸的」。

貼文曝光後，原PO也在留言串說：「聽了一個小時，她們是認真的」，讓許多網友看傻了眼，紛紛回應，「現在包養真的越來越盛行」、「資訊太發達啦，觀念越來越開放，某種程度也是很正常」、「有些高中生月入20、30萬，讓我感到慚愧」、「現已逐漸變成笑貧不笑娼的世界，男女都是，沒辦法」，不過也有網友緩頰，「我認識的大部分高中生都很正常，可能前段跟後段高中有差吧」，提醒眾人切勿以偏概全。