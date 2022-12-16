嶺東科技大學集合產、官、學培育實作與技術人才，與勞動部勞動力發展署中彰投分署及上銀科技、精密機械研究發展中心、智動協會等整合策略聯盟，16日成立「中台灣智慧製造產學聯盟」並建置「iPAS機器人工程師術科場域」，攜手共同培育中部地區優質人才。

嶺東科技大學指出，成立大會現場多位中彰投區高中職校長出席參與見證，因應全球工業4.0浪潮啟動智慧製造需求，嶺東科大藉由「中台灣智慧製造產學聯盟」整合產、官、學、研資源與高中職形成共學夥伴關係，提升高中職對智慧製造產業的認識。

嶺東科技大學指出，著眼於自動化技術與智慧製造產業人才需求的擴增，資訊與機械能力整合人才扮演了智慧製造領域重要的成功要素，也是企業提升產能與品質相當倚重的環節。

嶺東科技大學指出，面對新式人才的迫切需求，促進產學合作及共同參與校際競賽活動外，更以實務為導向，嶺東科技大學與上銀科技及TAIROA智動協會共同建置「iPAS機器人工程師術科場域」，輔導聯盟夥伴取得機器人工程師證照，提高職場競爭力。

智動協會理事長絲國一表示，嶺東科大作為機器人工程師合格考場有著緊鄰精密科技園區及高鐵生活圈的地利之便，成立考場短期間內已辦理14梯次考照與企業班隊培訓，通過人數114人，成長快速，展現學校推動機器人技術的決心。

絲國一說，透過聯盟運作，讓企業與學生能放心投入智慧製造產業，協會也將配合學校共訓人才，為推動自動化與機器手臂人才盡一份心力。而身為聯盟推手的上銀科技也拋磚引玉，協助支援聯盟競賽設備與技術支援，作為技職培育人才最強後盾。

嶺東科大校長趙志揚指出，藉由產、官、學、研的結盟及學校成為中部私校第一間機器人工程師合格考場，定能為鄰近產業園區培育智慧製造菁英戰力。未來學校將積極投入自動化與機器人教育並結合AI大數據等策略技術，協助產業發展、推動技高端專業證照輔導及國內賽事協訓等，期許嶺東科大成為智慧製造人才中台灣培育基地。