綜合烏克蘭、俄羅斯國防部官方報告，在頓涅茨克（Donetsk）方向的馬林卡（Marinka），激烈的戰鬥仍在持續。烏軍輪換了新的部隊，並隨即將新部隊投入戰鬥，該區域的俄聯軍正集中力量攻佔烏軍馬林卡的防禦區，除了外圍之外，馬林卡市區內的戰鬥仍在繼續。儘管面臨著巨大的後勤問題，但烏克蘭守軍仍然頑強抵抗。

俄聯軍在這一地區的另外2個設防區，也就是克拉斯諾格夫卡（Krasnogorovka）和阿夫迪夫卡（Avdiivka），發動了大炮打擊。俄羅斯聯軍正試圖從北部繞過最後一個列出的定居點，目標是建立對H-20公路上區段的控制。

北邊一些靠近庫普揚斯克（Kupyansk）前沿，在克雷門納亞（Kremennaya）至斯瓦托沃（Svatovo）前線，烏軍仍不放棄對普洛先卡（Ploshchanka）發起數次進攻，但仍遭俄軍擊退。

而在頓涅茨克，烏軍正在對頓涅茨克人民共和國（DPR）首都進行前所未有的炮擊，該城市遭受了2014年以來最大規模的打擊。烏克蘭武裝部隊使用多管火箭炮襲擊了頓涅茨克中心，在此次襲擊中，2名平民罹難，12人受傷。

在巴赫姆特（Bakhmut），俄聯軍部隊正在逐步推進。在該市的東南郊區，激烈的戰鬥仍在繼續。瓦格納傭兵（PMC）繼續攻擊巴赫姆特的東部地區，目前這座城市也持續受到受到猛烈的炮火攻擊。烏軍正在等待增援，預計今天將會到達。

在巴赫姆特以北的索萊達（Soledar），瓦格納傭兵仍在試圖突破烏軍在該市東南部的防禦，他們主要在夜間發動攻擊。在東部地區，該傭兵組織的戰鬥人員再次在雅科夫列夫卡（Yakovlevka）發起突擊行動，目的是切斷烏軍實施封鎖。

在南部戰線，俄羅斯飛彈和砲兵部隊在赫爾松州（Kherson）貝里斯拉夫（Berislav）附近摧毀了第1國土防衛旅（TDF）的指揮所，在扎波羅熱州胡利艾波萊（Guliaipole）附近的第102和第108國土防衛旅，向64個砲兵實施打擊，並砲擊了93處人員和軍事裝備聚集點。