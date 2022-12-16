有些女人充滿魅力，非常吸引人，但有些追求者卻因出於無法表達或害羞，只敢在內心默默暗戀，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤女、雙子女、牡羊女追求她們時，需主動出擊，如待在原地不採取行動，很容易錯失機會，最後只能在街角向隅。

▍天秤女

喜歡天秤女這種有萬人迷潛質的人，還要保持低調、不付出行動嗎？那真的只能默默承受一切了，有些人可能會辯解說，天秤女那麼多人喜歡，憑什麼能被她們注意，就連嘗試一下、露個臉的勇氣都沒有，擁有眾多追求者的天秤女，會讓你連美夢都來不及做。

▍雙子女

雙子女的可愛程度，吸引人的魅力值，可以跟天秤女相比，身邊的愛慕者也不少，這意味著，喜歡就得有勇氣去爭取，但雙子女標準非常高，有時候就連被她們多看一眼的機會都沒有，因為雙子女只會注意有亮點的人。

▍牡羊女

如果喜歡牡羊女不表現出來，就算常在她們身邊圍繞著，做了許多貼心的事，但感情遲鈍、懶得拐彎抹角的牡羊女，可能抓不到你的心思，比你主動、有朝氣的競爭者出現時，就只能默默的被宣判出局。