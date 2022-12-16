連鎖餐飲集團瓦城(2729)宣布啟動全球布局計畫，董事會今（16）日通過由廖梅淳出任總經理，董事長徐承義兼任集團全球研發長。同時，董事會亦決議投資入股美式餐廳「樂子the Diner」，進一步拓展台灣餐飲事業版圖。

瓦城公告，子公司以每股105.82元取得橙食投資77萬8209股，交易總金額8235萬元。據經濟部商業司公開資訊，橙食投資6月底時發行股數152萬5900股，據此推估瓦城共取得51％股權，惟目前實際發行股數可能有所變動，實際持股比例需以瓦城公告為準。

瓦城表示，新任總經理廖梅淳擁有逾20年的豐富國際媒體高階管理經驗，業務範圍從台灣至大中華，以堅實的財務及法律專業為基礎，帶著創業家冒險精神，在經營管理、組織改革及產業轉型上，展現傑出領導力及亮眼成果。

瓦城董事長徐承義表示，隨著2023年展店加速、新品牌籌備及進軍美國市場等眾多關鍵項目同步開展，全集團將進入全新飛躍階段，很開心能邀請廖梅淳加入。徐承義將兼任集團的全球研發長，帶領團隊親手打造全球最大的餐飲研發中心，推動瓦城逐步向全球舞台邁進。

同時，瓦城董事會亦決議通過投資美式餐廳「樂子the Diner」。瓦城表示，集團領先業界打造「全球研發中心」，將於明年啟用，除了旗下自有品牌持續成長，亦長期關注如何支持更多優質餐飲品牌，為提升台灣餐飲整體市場貢獻心力。

「樂子the Diner」創立於2006年，創辦人夫妻以對美式料理的熱愛結合台灣在地食材，料理出經典道地的美味餐點，成為時尚族群的早午餐首選。瓦城表示，此次透過入股投資合作，「樂子the Diner」將進入全新階段，瓦城業務成長動能將更寬廣。