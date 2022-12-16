寒流來臨之前，高雄市社會局特地派員關懷及致贈保暖物資予獨居長輩。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

寒流來到，氣溫一路下滑，高雄市氣溫日夜溫差大，明起至下周一冷空氣最強，氣溫恐下探10度，高雄市政府社會局長青綜合服務中心為關懷獨居長輩，今日啟動低溫關懷機制，針對高市獨居老人加強關懷訪視及發放禦寒物品。

寒流來臨之前，高雄市社會局特地派員關懷及致贈保暖物資予獨居長輩，76歲陳姓長輩收到物資後，表示心裡很溫暖，感謝社會局對於獨居長輩長期的重視及關心。

87歲黃姓長輩收到社會局送來的襪子，馬上開心地試穿，表示不僅感覺暖和，也不必再擔心氣溫驟降。80歲洪姓長輩則對社會局貼心舉動，以環抱志工來表達謝意。

高雄市政府社會局長謝琍琍表示，獨居長輩因資訊接收不足，因此在寒流來襲前，發佈低溫加強關懷機制，通知長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點告知長輩低溫訊息，加強關懷獨居長輩的頻率，提供禦寒物品，請長輩避免外出，注意保暖。

謝琍琍說，若周遭有需要關懷的獨居長輩，可撥打高雄市老人關懷服務專線（0800-095785）或7710055＃3325，高雄市政府社會局會提供即時協助。如需專人協助或相關問題，可通報社會局長青中心提供協助。