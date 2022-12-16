含糖飲料對健康有害已不是什麼大新聞了，但這癌症有什麼關聯呢？最近《癌症、流行病學、生物標誌物與預防雜誌》（Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention）發表了一篇研究，發現經常食用含糖飲料，可能會增加因某些癌症而死亡的風險。

●含糖飲料加劇肥胖癌症風險 人工甜味劑恐致胰臟癌

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，含糖飲料（SSB, sugar-sweetened beverages）是美國人添加糖的主要來源，1項研究試圖找出含糖飲料（SSB）、人造甜味劑飲品（ASB, artificially sweetened beverages） 與癌症死亡率之間的關係。

研究團隊分析了1982年至2016年934,777名未罹患癌症的男、女性的數據，其中包括他們攝取了多少含糖飲料和人工甜味飲料的訊息。截至2016年，研究對象中有135,093人死於癌症。研究人員認為，攝取含糖飲料與大腸直腸癌和腎癌死亡風險增加有關，而且這種情況在 BMI（身體質量指數）調整後仍然存在。

●肥胖是最大因素 BMI仍可作參考指標

研究結果發現，相較於從來不飲用含糖飲料的人，每天飲用超過2杯含糖飲料並非與所有癌症的死亡率都有關，但與肥胖相關癌症的綜合風險增加有關。另外，還發現人造甜味劑飲品與胰腺癌風險增加有關。研究人員表示，攝取含糖飲料與某些癌症的較高死亡率有關，部分原因是肥胖；而攝取人工甜味飲料，則與增加胰腺癌風險之間的關聯性值得進一步研究。

根據美國癌症協會的說法，這樣的結果似乎與固定攝取含糖飲料的人較高的 BMI有關。美國疾病管制暨預防中心表示，BMI不能用來評斷肥胖，也不能確定1個人的健康狀況，但它仍被認為是大多數人身體肥胖的可靠指標。

除了增加癌症風險之外，頻繁食用含糖飲料還與其他健康問題有關，例如心臟病、痛風、蛀牙、非酒精性肝炎和第2型糖尿病等等，因此，含糖飲料還是少喝為妙。

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