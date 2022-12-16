12月聯準會如預期升息2碼至4.25%-4.5%，加上美國11月零售銷售數據不如預期，增添經濟衰退疑慮，市場擔憂高利率引發經濟衰退，美股15日四大指數全數大跌，台股近日大致維持在短均附近震盪，短線暫未走出明顯方向，盤面優先聚焦利多概念股以及技術面強勢族群表現。

本周加權指數下挫176.88點，跌幅1.2％，收盤指數為14,528.55 點，為連續2周收黑K棒，並且跌破月線14,701關卡。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，Fed 12月升息幅度下降顯示聯準會利率政策正在接近其緊縮周期的尾聲，但預估利率終值將更高且高息維持更久。2023年關注重點在於高利率對於經濟的影響，以及在何種條件才能啟動降息循環。從官方態度來看，明年上半年大致有2-3碼之升息空間，之後將聚焦相關就業數據與薪資變動率而定。2022年因美國升息、縮表、中國疫情、封控、俄烏戰爭以及中國對台灣的威脅升息等利空打擊，台股評價大幅縮水，預期2023年在企業獲利衰退及評價回升的相互影響下，指數應有正向的發展空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，在產業觀察方面，仍以企業獲利成長及庫存狀況為主要考量，聚焦半導體先進製程、矽智財、檢測、高速傳輸、伺服器供應鏈、光學元件、汽車電子、金融、生技、紡織、原物料、汽車以及一般消費通路等產業，皆可持續關注。