隨著產業擴張、企業升級轉型，公司行號對於辦公空間需求，逐漸轉向整層大坪數、多元格局規劃，也要求門面新穎氣派，可供接待客戶、做企業總部用。強勁自用需求支撐，使建商更有信心投入辦公產品開發，加上市區老舊商辦拆除重建，使今年台北市辦公類建照核發坪數大爆發，較去年有超過三倍的增漲，商辦市場將有一番新氣象。

信義全球資產公司統計六都建照核發資料，2022年1至10月台北市辦公類建照核發坪數衝高至79萬坪，較去年20萬坪激增逾三倍，刷新歷史紀錄，相當於北市將新增7棟101大樓的辦公空間。總計北市前兩年辦公類建照核發坪數，更一舉突破百萬坪，顯示北市已進入大規模商辦開發期；而台中辦公市場的成長速度，同樣不容小覷，辦公類建照核發坪數有15萬坪，居六都第二。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，商辦市場通常可以做為產業發展景氣的參考指標之一，隨著企業發展擴張，會加大增聘專業人才，相應廠辦、辦公室需求就會增加。近期台灣受惠台商回流、艾司摩爾等外企落地投資，過去受疫情影響而遞延的辦公室搬遷決策，也重新尋覓辦公室舊換新的地點，建商鎖定需求投入商辦大樓開發，使今年商辦市場熱度一直處在高點。

2023年開始，將陸續有新商辦登場，遠雄大巨蛋預計明年啟用，將有逾一萬坪辦公面積釋出，辦公大樓緊鄰園區內的旅館、百貨商場，加上臨捷運國父紀念館站優勢，吸引外商等跨國企業進駐；另外，坐落在信義計畫區的富邦信義A25總部也預計明年完工，目前已進入招商階段，重中之重的燙金地段，是否再帶動信義計劃區辦公租金再創新高，值得關注。