華興(6164)周五舉辦法人說明會，適逢45周年，回顧過往，近幾年面對全球疫情蔓延、國際金融波動與地緣政治等因素影響，華興依舊秉持初衷，變革創新穩健前行，2022年累積前三季稅後每股盈餘升至0.34元。董事長劉守雄表示，華興集團是老字號LED廠商，但我們與時俱進，以自身專業、技術經驗累積優化，調整集團體質與營運方向創新出發，積極備戰2023年創造業績新高峰。法人預估，明年營收目標年增3成。

華興在市場規畫面以「LED元件、LED模組、高階LED照明成品、UVC紫外線延伸周邊消費性商品」多角化經營製造、商用、消費性市場，華興秉持產品品質為優先同時在產品市場價格具有一定的競爭優勢；華興將持續內部優化，掌握優良客戶與通路拓展，互補互利強化策略夥伴關係。

法說會由董事長劉守雄主持開場，公司不斷深耕台灣與國際市場，獲得客戶衷心支持。集團母公司主產品線LED封裝及照明持續優化與導入新品通路，去年交通警示燈產品打入工業用客製化市場成績亮眼，今年更以重型機車儀錶板背光模組與呼吸燈RGB LED七彩背光模組，獲得國內車用及商用電梯市場訂單，未來展望可期。

以人為本，與時俱進開創節能環保、智慧生活、健康科技的創新格局旗下華能光電創立至今，以照明領導品牌深耕台灣，導入新品、強化策略聯盟夥伴以及擴大市場通路，讓通路、專案工程及低溫照明外銷三大利基單位，布局台灣市場，尤其多項平板燈具取得節能、環保雙標章國家標準認可，積極配合政府節能戰略目標與世界ESG 指標，發揮企業影響力實踐環保節能、落實社會永續發展責任。此外，低溫照明營運全球供應鏈，掌握外銷市場，低溫照明已與民生工業密切結合，2022年前三季累計收入年成長21%。

而因應健康光科技趨勢的UVC紫外線空氣淨化系列產品品牌BioLED(百歐立)自2021年成立以來營運有成，同時因應政府最新2023年起政府頒布新法規實施，包含：「空氣清淨機類別商品需通過能效檢測、家電類商品凡內含有UVC等需符合安全規範」，BioLED(百歐立)全系列產品已符合最新法規要求全數通過。

2022年BioLED(百歐立)前三季營業收入同期比成長倍增，今年更著重強化品牌發展核心，以人為本結合健康與光科技的研發方向，發展生活、居家、智能三大主軸，鞏固現有產品主力，延伸開發周邊新品，未來將以完整IoT進入以UVC為主軸拓展市場，並打造2023年全光譜產品的發展策略，目標BioLED營收占比，達到集團整體8%。

因應世界節能環保、科技化、健康化趨勢，華興集團落實ESG議題，著重智慧生活、健康科技市場，近幾年一再克服挑戰，蓄勢待發積極備戰，相信2023年營運紅利後續看漲，法人預估，明年營收目標年增3成。