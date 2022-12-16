上海航交所貨櫃運價指數SCFI 16日最新一周報價，跌幅持續收斂至1.3％，儘管連續26周下跌，但歐洲線運價開始翻紅、本周小漲0.29％，地中海線本周續漲0.54％、連二周小漲，美西線也開始止穩、小跌0.49％，只有美東線跌幅依舊沈重，下跌分別為3.68％，高於大盤。

多家航商、貨代直言，船公司加大力度控艙效應奏效，近期歐洲貨量陸續出來，雖不見小旺季，但有一定基本貨量，加上歐洲線幾乎是聯盟船的天下，運價秩序相對較容易維持；美國需求依然疲弱，運力過剩殺價搶單下，仍有利可圖的美東線跌幅深。

航商認為，通膨、戰爭壓抑歐美購買力，加上庫存消化緩慢，需要時間比想像長，市場觀望氣氛濃厚，影響製造業、零售業拉貨，預估現在到明年第一季運價可能將處於區間震盪。

據SCFI最新一周報價，下跌14.8點至1,123.29點，上海到歐洲每20呎櫃運價1,050美元，小漲3美元；到地中海每20呎櫃運價1,851美元，小漲10美元。

上海到美西每40呎櫃運價1,423美元，小跌7美元；到美東每40呎櫃運價3,169美元，下跌121美元、跌幅3.68％。